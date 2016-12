Motorvision.TV 07:40 bis 08:35 Motorsport V8 Supercars 2016 - Perth Supersprint, 2. Lauf AUS 2016 Stereo 16:9 Merken Der Sonntags-Event des SuperSprint Rennens in Perth der australischen V8 Supercars in einer kommentierten Zusammenfassung. Für die Fahrer gilt es dieses Mal, 200 Kilometer über 83 Runden auf dem Barbagallo Raceway zurückzulegen. Sendung in 2-Kanalton. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: V8 Supercars

