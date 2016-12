13th Street 04:40 bis 05:10 Filme Schnee in Rio D 2014 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Eigentlich sollte Sebastian (Andreas Thiele) ein Gemälde auf seinem Weg nach Prag begleiten. Doch als er den Wächter (Norman B. Graue) tot auf der Toilette findet, steckt Sebastian bereits mitten in der skurrilen Agentenwelt der 60er Jahre. Um sein Leben und das Gemälde zu retten, muss Sebastian über seinen eigenen Schatten springen und bekommt damit auch die Chance aus den Fängen seiner kratzbürstigen Verlobten (Finja Martens) zu entkommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andreas Thiele (Sebastian Schneider) Jil Funke (Irina Romanova) Erol Sander (Richard Sterling) Norman Graue (Roter Skorpion) Finja Martens (Verlobte Margret) Wilhelm Beck (Ian Fleming) Luisa Liebtrau (Kellnerin) Originaltitel: Schnee in Rio Regie: Manuel Vogel Drehbuch: Konrad Simon, Manuel Vogel