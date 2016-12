13th Street 03:10 bis 03:55 Krimiserie Navy CIS: L.A. Der zweite Maulwurf USA 2016 Stereo 16:9 Merken Nachdem in Afrika umfangreiches Überwachungsmaterial gefunden wurde, das Sam (LL Cool J) und seine Familie betrifft, fragt sich das Team, vom wem die Observation in Auftrag gegeben worden ist. Sam und Callen (Chris O'Donnell) fliegen nach Afrika, um vor Ort der Sache nachzugehen. Colonel Joaddan Salli (Dohn Norwood) klärt sie darüber auf, dass vermutlich der Warlord Thomas Karume hinter der Angelegenheit steckt. Doch Sam und Callen wird schnell klar, dass hinter Karume ein weit mächtigerer Feind sitzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) Daniela Ruah (Kensi Blye) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Miguel Ferrer (Owen Granger) Linda Hunt (Hetty Lange) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Rick Tunell Drehbuch: Frank Military, Chad Mazero Musik: Jay Ferguson

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 392 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 192 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 122 Min. Doktorspiele

Komödie

ProSieben 02:00 bis 03:35

Seit 92 Min.