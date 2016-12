13th Street 00:10 bis 00:55 Krimiserie Criminal Minds Code Pfeffer USA 2015 Stereo 16:9 Merken Für Kate wird ein Alptraum wahr: Jemand hat Meg und ihre beste Freundin Markayla entführt. Der Täter hat die beiden über das Internet geködert und plant nun offenbar, sie an Menschen mit sehr speziellen Interessen zu verkaufen. Doch Markayla gelingt die Flucht, und sie kann der BAU wertvolle Informationen zu den Tätern liefern. Bei den Recherchen ergeben sich immer perfidere Details, die Kate fast in den Wahnsinn treiben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Shemar Moore (Derek Morgan) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Joe Mantegna (David Rossi) Jennifer Love Hewitt (Kate Callahan) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Glenn Kershaw Drehbuch: Jim Clemente, Janine Sherman Barrois Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 12