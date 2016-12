13th Street 16:15 bis 17:00 Krimiserie Law & Order: Los Angeles Willkommen, sagt der Tod USA 2011 Stereo 16:9 Merken Bewaffnete Männer richten auf dem Familienfest eines Bauunternehmers ein Blutbad an und töten neun Menschen. Winters (Skeet Ulrich) und Jaruszalski (Corey Stoll) stoßen auf den kleinen Fernando (Quinton Lopez), der in der Nähe eine Cannabis-Plantage bewacht und offensichtlich alles mitangesehen hat. Allerdings schweigt der Zeuge hartnäckig. Die Polizisten wenden sich an den Plantagenbesitzer Cesar Vargas (Jose Pablo Cantillo), was für sie fatale Folgen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Corey Stoll (Detective Tomas "TJ" Jaruszalski) Skeet Ulrich (Detective Rex Winters) Teri Polo (Casey Winters) Jose Pablo Cantillo (Cesar Vargas) Quinton Lopez (Fernando Ramirez) Rachel Ticotin (Lieutenant Arleen Gonzalez) Regina Hall (Deputy D. A. Evelyn Price) Originaltitel: Law & Order: LA Regie: Tom DiCillo Drehbuch: Richard Sweren Kamera: Joseph E. Gallagher Musik: Atli Örvarsson Altersempfehlung: ab 16