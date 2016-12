13th Street 10:45 bis 11:35 Krimiserie Criminal Minds Bis zum Ende USA 2010 Stereo 16:9 Merken Kurz hintereinander werden in Indiana drei ermordete Frauen in Kornfeldern gefunden. Sie haben als Stripperinnen gearbeitet. Eine weitere Kollegin gilt zudem als vermisst. Die Aufklärung entpuppt sich für Hotch (Thomas Gibson) und sein Team als schwierig, da die Täter immer schon den nächsten Schritt der Ermittlungen zu kennen scheinen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Paget Brewster (Emily Prentiss) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron "Hotch" Hotchner) Robert Connor Newman (Sheriff Jeff Salters) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Rob Spera Drehbuch: Rick Dunkle Kamera: Greg Johns Musik: Scott Gordon, Steffan Fantini