13th Street 07:30 bis 08:25 Krimiserie Law & Order Das Schlangennest USA 1998 Stereo 16:9 Merken Curtis (Benjamin Bratt) und Briscoe (Jerry Orbach) ermitteln an einer High School. Neben dem Mord an zwei Lehrern auf dem schuleigenen Parkplatz müssen sie sich noch mit einem weiteren Vorfall auseinandersetzen: In einem ungenutzten Teil des Schulgebäuden hatte eine Gruppe männlicher Schüler Sex mit einem geistig behinderten Mädchen. McCoy (Sam Waterston) und Ross (Carey Lowell) müssen beweisen, dass es sich um eine Vergewaltigung und nicht um Sex mit beiderseitigem Einverständnis handelte und das Mädchen nicht in der Lage war, "nein" zu sagen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Orbach (Detective Lennie Briscoe) Benjamin Bratt (Detective Rey Curtis) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Sam Waterston (Jack McCoy) Carey Lowell (A.D.A. Jamie Ross) Steven Hill (D.A. Adam Schiff) Robert Clohessy (Strafverteidiger Painter) Originaltitel: Law & Order Regie: Constantine Makris Drehbuch: Janis Diamond Kamera: Richard Dobbs Musik: Mike Post

