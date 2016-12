MGM 20:15 bis 22:20 Western Der Marshal USA 1969 Nach dem Roman von Charles Portis Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die 14-jährige Mattie (Kim Darby) ist hinter dem Mörder ihres Vaters her. Sie engagiert den versoffenen Marshal Rooster Cogburn (John Wayne). Gemeinsam mit dem Texas-Ranger La Boeuf (Glen Campbell) nehmen sie die abenteuerliche Verfolgung auf. - Grandioser Western, in dem John Wayne souverän mit seinem alten Image bricht. Oscar für den "Duke"! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Wayne (Rooster Cogburn) Kim Darby (Mattie Ross) Glen Campbell (La Boeuf) Robert Duvall (Ned Pepper) Dennis Hopper (Moon) Jeff Corey (Tom Chaney) Jeremy Slate (Emmett Quincy) Originaltitel: True Grit Regie: Henry Hathaway Drehbuch: Marguerite Roberts Kamera: Lucien Ballard Musik: Elmer Bernstein Altersempfehlung: ab 12