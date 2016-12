MGM 13:40 bis 15:25 Thriller Hackers - Im Netz des FBI USA 1995 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der kriminelle Hacker "The Plague" (Fisher Stevens) zapft im Dienst eines Industriellen verbotene Quellen an, um an ein Millionen-Vermögen zu gelangen. Ihm auf der Spur sind der Teenager Zero Cool (Jonny Lee Miller) und seine Hacker-Freunde. Als sie ihm zu nahe kommen, stellt der Verbrecher die Kids beim FBI als Erpresser hin. - Damals seiner Zeit voraus: Der spannende Hacker-Thriller mit der jungen Angelina Jolie in einer ihrer ersten Rollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jonny Lee Miller (Dade) Angelina Jolie (Kate) Jesse Bradford (Joey) Matthew Lillard (Cereal) Laurence Mason (Nikon) Renoly Santiago (Phreak) Fisher Stevens (The Plague) Originaltitel: Hackers Regie: Iain Softley Drehbuch: Rafael Moreu Kamera: Andrzej Sekula Musik: Simon Boswell Altersempfehlung: ab 12