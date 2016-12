Sky Sport 2 04:30 bis 05:30 Motorsport Motorsport: GP2 Series Rennen 2 in Hockenheim 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Budapest war für Pierre Gasly eine Reise wert. Der Prema-Racing-Pilot feierte nach Silverstone seinen zweiten Saisonsieg und übernahm mit 107 Punkten die Führung in der Fahrerwertung. Im Nacken sitzen dem 21-jährigen Franzosen sein Teamkollege und Sieger des Baku-Rennens Antonio Giovinazzi mit 96 und Raffaele Marciello (Russian Time) mit 85 Zählern. Die Veranstaltungen der GP2-Serie sehen Sie vom ersten Event in Spanien (14. Mai) bis zum Finale in den Vereinigten Arabischen Emiraten (27. November) live und in HD auf Sky! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie