Sky Cinema Hits 02:25 bis 04:30 Thriller Knowing USA, GB, AUS 2009 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein heiteres Experiment hat dramatische Folgen, als 1959 die Kinder einer Primarschule ihre Vorstellungen von der Zukunft malen und die Zeichnungen in einem plombierten Behälter vergraben. 50 Jahre später kommen die Bilder an die staunenden Schüler verteilt ans Tageslicht. Caleb (Chandler Canterbury) kann seine Enttäuschung nicht verhehlen, als er ein Blatt mit scheinbar willkürlichen Zahlenkolonnen erhält. Auch seinem Vater John (Nicolas Cage) geben die Ziffern Rätsel auf. Der Astrophysiker hegt den Verdacht, dass in ihnen eine Botschaft steckt. Die Zahlenfolge 9/11/01 verhilft John zur fürchterlichen Erkenntnis, dass das Kind vor Jahrzehnten Katastrophen vorhersah. Und was weit beunruhigender ist: Der Code sagt drei weitere Desaster voraus, allesamt in nächster Zukunft. Mit Diana (Rose Byrne), der Tochter der hellsichtigen Primarschülerin von einst, versucht er, die fundamentale Frage zu klären, ob das Ende der Welt drohe. "Alex Proyas inszenierte die eigenwillige Geschichte mit Spannung, bombastischer Musik und heftigen Actionszenen", urteilte die Fernsehzeitschrift "Tele" zu diesem Thriller, und auch die "Berner Zeitung" schrieb von einem "unglaublich packenden Film". Mit dem gebürtigen Australier Alex Proyas war ein ausgewiesener Fachmann am Werk, der mit "Dark City" für einen der faszinierendsten Sci-Fi-Filme der 1990er-Jahre verantwortlich war und mit dem Will-Smith-Blockbuster "I, Robot" 2004 die Säle füllte. Für die Hauptrolle konnte er Superstar Nicolas Cage verpflichten, daneben ist mit Rose Byrne ("Sunshine", TV-Serie "Damages") einer der vielversprechendsten Nachwuchsstars mit dabei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicolas Cage (John Koestler) Rose Byrne (Diana Wayland) Chandler Canterbury (Caleb Koestler) Lara Robinson (Lucinda Embry / Abby Wayland) Ben Mendelsohn (Phil Beckman) Nadia Townsend (Grace) Alan Hopgood (Rev. Koestler) Originaltitel: Knowing Regie: Alex Proyas Drehbuch: Stiles White, Juliet Snowden, Ryne Douglas Pearson Kamera: Simon Duggan Musik: Marco Beltrami Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 391 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 191 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 121 Min. Doktorspiele

Komödie

ProSieben 02:00 bis 03:35

Seit 91 Min.