Sky Krimi 01:30 bis 02:20 Krimiserie Kripo Holstein - Mord und Meer Folge: 15 Bömmel kloppen D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Bei einem Saufgelage kriegen sich die Ex-Schulfreunde Jens Thies, Markus Wendt, Monika Carstensen und Arielle Kruger in die Haare. Jens verlässt wütend die Kneipe und verunglückt mit seinem Wagen. Erst sieht alles nach einem Unfall unter Alkoholeinfluss aus. Bis die Ärzte Rückstände von K.o.-Tropfen in seinem Blut finden. Während Catrin und Jost an die hundert Schnapsgläser überprüfen, nehmen Kripo-Chefin Nele Wittkamp und ihr Kollege Hannes Schulte den Freundeskreis des Verunglückten unter die Lupe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mareile Moeller (Nele Wittkamp) Björn Bugri (Hannes Schulte) Christoph Hagen Dittmann (Jost Reedmacher) Katharina Küpper (Catrin Christiansen) Daniel Roesner (Lars Tennhagen) Ina Holst (Heidi Lürsen) Mareike Ludwig (Monika Carstensen) Originaltitel: Kripo Holstein - Mord und Meer Regie: Zbynek Cerven Drehbuch: Marc Hillefeld Kamera: Daniel Bussmann Musik: Anselm Kreuzer Altersempfehlung: ab 12