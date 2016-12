Sky Krimi 10:40 bis 11:30 Krimiserie Ein Mord für Quandt Die Hellseherin D 1996 Stereo Merken Hellseherin Cornelia sagt erst einen Mord voraus, dann gibt den Aufenthaltsort eines entführten Babys bekannt. Der Kommissar glaubt nicht an Cornelias Fähigkeiten. Er vermutet, dass sie selbst in die Fälle verwickelt ist. Er stellt ihr eine Falle. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Martin Armknecht (Kommissar Quandt) Horst Pinnow (Paule) Hannelore Elsner (Cornelia Caspary) Max Volkert Martens (Klaus Petersen) Klaus-Peter Grap (Moderator) Kristiane Kupfer (Sängerin) Roland Frey (Struck) Originaltitel: Ein Mord für Quandt Regie: Rolf Liccini Drehbuch: Hartmann Schmige Kamera: Simon Schmejkal Musik: Axel Donner