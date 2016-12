Classica 04:45 bis 06:00 Musik Jonas Kaufmann - Sehnsucht D 2011 Stereo 16:9 Merken Jonas Kaufmann, geboren 1969 in München, zählt zu den führenden Tenören der Opern- und Konzertszene. Die Zeitschrift "Musical America" ernannte ihn zum "Vocalist of the Year 2012". In dieser Konzertaufzeichnung des Programms "Sehnsucht" aus der Münchener Philharmonie am Gasteig singt Kaufmann deutsche Arien von Mozart, Weber und Wagner; zum Abschluß erklingen zwei berühmte italienische Werke. Für die CD-Veröffentlichung "Sehnsucht" erhielt Jonas Kaufmann 2010 den Echo Klassik als "Bester Sänger des Jahres". Michael Güttler dirigiert das Münchner Rundfunkorchester. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Jonas Kaufmann (Tenor) Originaltitel: Sehnsucht - Jonas Kaufmann Sings German Composers