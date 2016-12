Classica 03:15 bis 04:45 Musik Bruckner, Sinfonie Nr. 5 B-Dur D 1985 Stereo 16:9 Merken Sergiu Celibidache (1912-1996) war eine Ausnahmeerscheinung auf dem sich immer schneller drehenden Karussell des internationalen Musikbetriebs. Bekannt waren seine langsamen Tempi als Resultat seines Willens zur Deutlichkeit in der Wiedergabe, seine Verweigerung gegenüber der Schallplatte, die er für die Pest jeglicher wahren Musikkultur hielt, und sein unerschütterlicher Glaube an den magischen Augenblick der Konzertaufführung. Besonders gefeiert wurden seine Bruckner-Interpretationen. Diese Aufnahme mit den Münchner Philharmonikern entstand in der Philharmonie im Gasteig, München. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Bruckner: Sinfonie Nr. 5 B-Dur Musik: Anton Bruckner

