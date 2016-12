Classica 21:50 bis 23:55 Oper Puccini, La Bohème A 2012 Stereo 16:9 Merken Aus dem Großen Festspielhaus Salzburg: "La Bohème" von Giacomo Puccini (1858-1924). Musikalische Leitung: Daniele Gatti - Inszenierung: Damiano Michieletto. In den Hauptpartien Anna Netrebko (Mimi), Piotr Beczala (Rodolfo), Nino Machaidze (Musetta), Massimo Cavalletti (Marcello), Alessio Arduini (Schaunard), Carlo Colombara (Colline). Die Inszenierung bietet eine Traumbesetzung; Regisseur Damiano Michieletto fängt das Lebensgefühl junger Menschen von heute ein, die in der Großstadt ihren Visionen nachgehen und die brutale Seite des Lebens zunächst erfolgreich ausblenden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Netrebko (Mimi) Piotr Beczala (Rodolfo) Nino Machaidze (Musetta) Massimo Cavalletti (Marcello) Alessio Arduini (Schaunard) Carlo Colombara (Schaunard) Originaltitel: La Bohème Drehbuch: Henri Murger, Luigi Illica, Giuseppe Giacosa Musik: Giacomo Puccini