Pinguin Cody Maverick wird in der Antarktis als wahres Surftalent entdeckt. Jetzt soll er bei den Meisterschaften auf Pen Gu Island gegen den stärksten Konkurrenten, den unflätigen Tank Evans, antreten. Das erste Zusammentreffen endet für Cody katastrophal. Käme ihm die Rettungsschwimmerin Lani Aliikai nicht im letzten Moment zu Hilfe, wäre er beinahe ertrunken. So lernt er deren Onkel Big Z Topanga, Codys größtes Idol, kennen, der ihm das Wesentlichste beibringt: Geduld und Freude!