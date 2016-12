Sky 1 04:45 bis 05:55 Abenteuerserie Die Medici - Herrscher von Florenz Todesurteil GB, I 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Cosimo (Richard Madden) steht am Pranger. Seine Erzfeinde bezichtigen ihn, die Macht in Florenz an sich reißen zu wollen. Da der Prozess weitergeht, stehen die Medicis vor schwierigen Entscheidungen. Sollen sie Ratsmitglieder bestechen, um Cosimo frei zu bekommen? Sohn Pietro ist auf der Suche nach Beweisen, um seinen Vater zu entlasten. Der wird im Gefängnis peu à peu durch einen gekauften Wärter Albizzis vergiftet. Es geht um Leben und Tod - und vor den Toren sammeln sich verbündete Medici und Mailänder Truppen, um die Stadt notfalls niederzubrennen. - Bildgewaltige Historien-Thrillerserie um die Ränkeschmiede im mittelalterlichen Italien. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Dustin Hoffman (Giovanni de' Medici) Richard Madden (Cosimo de' Medici) Stuart Martin (Lorenzo de' Medici) Lex Shrapnel (Rinaldo Albizzi) Alessandro Sperduti (Piero) Annabel Scholey (Contessina de' Medici) Guido Caprino (Marco Bello) Originaltitel: Medici: Masters of Florence Regie: Sergio Mimica Drehbuch: Nicholas Meyer, Frank Spotnitz, Alex von Tunzelmann Kamera: Vittorio Omodei Zorini Altersempfehlung: ab 16