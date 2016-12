Sky 1 01:00 bis 02:00 Krimiserie Die Brücke - Transit in den Tod S, DK, D 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Saga und Martin werden mit einer dritten Mordwelle konfrontiert, die der Täter erneut mit einer Botschaft versieht: die Kürzungen im Gesundheitswesen. Einen ersten Anhaltspunkt finden die Ermittler in Malmö und Kopenhagen. Ein Mädchen im Teenageralter, das von zu Hause weggelaufen ist und aller Wahrscheinlichkeit nach den Mörder gesehen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sofia Helin (Saga Norén) Kim Bodnia (Martin Rohde) Dag Malmberg (Hans Petterson) Ellen Hillingsø (Charlotte Söringer) Christian Hillborg (Daniel Ferbé) Magnus Krepper (Stefan Lindberg) Puk Scharbau (Mette Rohde) Originaltitel: Bron / Broen Regie: Lisa Siwe Drehbuch: Hans Rosenfeldt, Nicolaj Scherfig Kamera: Ari Willey Musik: Uno Helmersson Altersempfehlung: ab 12