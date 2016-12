Sky 1 10:35 bis 11:20 Comedyserie Desperate Housewives Hallo, kleines Mädchen USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Mike wird endlich aus der Rehaklinik entlassen. Zu Hause erfährt er von Julie, was Orson im Schlaf gesagt hat. Er stellt ihn zur Rede und vergibt ihm schließlich. Susan und auch Bree können das nicht verstehen. Dylan wird von einem Polizisten angesprochen, der sich schließlich als ihr Vater erweist. Unterdessen verdächtigt Lynette weiterhin Tom, dass er den Brand in Ricks Restaurant gelegt hat. Gabrielle bekommt es mit einer ungewöhnlichen Rivalin zu tun. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Felicity Huffman (Lynette Scavo) Teri Hatcher (Susan Mayer) Eva Longoria (Gabrielle Solis) Marcia Cross (Bree Hodge) Andrea Bowen (Julie Mayer) Nicollette Sheridan (Edie Britt) Ricardo Chavira (Carlos Solis) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: Bethany Rooney Drehbuch: Marc Cherry, Susan Nirah Jaffe, Jamie Gorenberg Kamera: Lowell Peterson Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 12