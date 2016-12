RTL Crime 04:35 bis 05:25 Actionserie Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Familienfest D 2014 Stereo 16:9 Merken 19. Staffel, Folge 4: Während Alex einer Spur in seine Vergangenheit folgt, geraten Semir und Andrea bei einer Geburtstagsfeier in der Eifel in höchste Gefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erdogan Atalay (Semir Gerkhan) Vinzenz Kiefer (Alex Brandt) Katja Woywood (Kim Krüger) Gottfried Vollmer (Dieter Bonrath) Katrin Heß (Jenny Dorn) Daniela Wutte (Susanne König) Niels Robert Kurvin (Hartmund Freund) Originaltitel: Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Regie: Alexander Dierbach Drehbuch: Michael Müller, Stefan Barth Musik: Jaro Messerschmidt, Nik Reich, Frederik Wiedmann Altersempfehlung: ab 12