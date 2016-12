RTL Crime 02:55 bis 03:40 Krimiserie Cagney & Lacey Mit Hilfe einer Wahrsagerin USA 1985 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 3: Der Lastwagenfahrer Howard Tanner meldet seine Frau Nora als vermißt. Gleichzeitig engagiert er die bekannte Hellseherin Madam Zal, seine Frau wiederzufinden. Obwohl Cagneys und Laceys Ermittlungen ergeben, daß Nora ihren Mann verlassen haben könnte, sagt Madam Zal voraus, daß die Vermißte vermutlich nicht mehr lebt. Als Nora Tanner wirklich tot aufgefunden wird, gibt es in der Presse einen Riesenwirbel um den Fall. Chief Samuels bekommt von oben die Order, mit der Wahrsagerin zusammenzuarbeiten. Und tatsächlich bekommen Cagney und Lacey durch die Vorhersagen der Hellseherin Hinweise auf mögliche Täter. Doch der Autopsiebericht weist in eine ganz andere Richtung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tyne Daly (Mary Beth Lacey) John Karlen (Harvey Lacey) Sharon Gless (Christine Cagney) Albert S. Waxman (Lt. Samuels) Carl Lumbly (Det. Petrie) Martin Kove (Det. Isbecki) Harvey Atkin (Desk Sgt. Ronald Coleman) Originaltitel: Cagney & Lacey Regie: Ray Danton Drehbuch: Barbara Avedon, Barbara Corday, Debra Frank, Scott Rubenstein Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12

