RTL Crime 14:50 bis 15:35 Actionserie Arrow Folge: 92 Eine neue Hoffnung USA 2016 16:9 Dolby Digital Merken Nach dem Tod seiner Frau Ruvé ist Damien Darhk jedes Mittel Recht, um Projekt Genesis zu vollenden und die Welt in Schutt und Asche zu legen. Er beschafft sich Felicitys Laptop mit den Rubikon-Daten und hält nunmehr erneut die Kontrolle über alle Atomwaffen der Welt in seiner Hand. In seinem Wahn aktiviert Darhk Rubikon - und damit 15.000 Atomraketen. Dem Arrow-Team bleiben nun knapp zwei Stunden, um die Lage wieder unter Kontrolle zu bekommen und die Welt zu retten. Unterdessen erhält Team Arrow Unterstützung von Lyla und ihrer Sondereinheit, doch auch ein ARGUS-Team kann Darhk nicht aufhalten. Als eine Truppe von HIVE-Agenten die Arrow-Cave stürmt und zerstört, scheint alle Hoffnung verloren - bis Felicity die rettende Idee kommt, wie sie Darhks Hacker unschädlich machen und wieder auf Rubikon zugreifen kann. Die Bewohner Star Citys befinden sich derweil im Aufruhr und auf den Straßen herrscht das reinste Chaos. Oliver stellt sich vor die Menge und inspiriert die Menschen, nicht die Hoffnung zu verlieren. Mit der Unterstützung Star Citys in seinem Rücken, stellt sich Arrow der finalen Konfrontation mit Damien Darhk... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Amell (Oliver Queen/Green Arrow) Katie Cassidy (Laurel Lance) Willa Holland (Thea Queen/Speedy) David Ramsey (John Diggle) Emily Bett Rickards (Felicity Smoak) John Barrowman (Malcolm Merlyn) Paul Blackthorne (Quentin Lance) Originaltitel: Arrow Regie: John Behring Drehbuch: Marc Guggenheim, Wendy Mericle Kamera: Gordon Verheul Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 16