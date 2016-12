RTL Crime 13:25 bis 14:10 Actionserie Arrow Folge: 90 Rubikon USA 2016 16:9 Dolby Digital Merken Damien Darhks Pläne sind enthüllt. Mit der Hilfe von Rubikon, einem Code, der sämtliche Atomwaffen der Welt kontrolliert, will er eine weltweite, nukleare Katastrophe auslösen und die Menschheit zu einem Großteil vernichten. Die Kraft der geopferten Menschen will Darhk mit Hilfe seines Götzen kanalisieren, was ihm unermessliche Macht und Kraft verleihen soll, sodass er eine neue Weltordnung erschaffen kann. Das Arrow-Team arbeitet indes auf Hochtouren, um Darhk noch zu stoppen. Felicity beschließt, ihren Vater Noah, den genialen kriminellen Hacker Calculator, mit ins Boot zu holen, um Projekt Genesis zu verhindern. Gemeinsam schaffen es Vater und Tochter, die Startsequenzen der meisten Raketen auszuschalten - nur eine können sie nicht stoppen. Sie schaffen es nur noch, das Anschlagsziel zu ändern: Statt der Millionenstadt Monument Point wird ein kleinerer Ort ausgelöscht - was trotzdem zehntausende Todesopfer fordert. Thea ist währenddessen in Darhks Arche gefangen, in der ein kleiner Teil der Weltbevölkerung vor den nuklearen Attacken geschützt werden soll. Dort trifft sie auf einen alten Bekannten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Amell (Oliver Queen/Green Arrow) Katie Cassidy (Laurel Lance) David Ramsey (John Diggle/Spartan) Willa Holland (Thea Queen) Emily Bett Rickards (Felicity Smoak) John Barrowman (Malcolm Merlyn) Paul Blackthorne (Quentin Lance) Originaltitel: Arrow Regie: Kevin Tancharoen Drehbuch: Speed Weed, Jenny Lynn Kamera: Gordon Verheul Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 16