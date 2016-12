RTL Crime 11:50 bis 12:40 Krimiserie Cagney & Lacey Mitleid mit dem Helden USA 1985 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 2: Der Chilene Eduardo Carrena ist mit seiner Familie illegal in die USA eingereist. Er wird zufällig Zeuge eines Überfalls, bei dem ein Mann eine Frau mit einem Messer verletzt. Eduardo kann den Täter aufhalten und wird von der Stadt New York für seinen Mut mit einer Ehrenmedaille ausgezeichnet. Durch die Auszeichnung erfährt die Einwanderungsbehörde von Eduardos Existenz. Der Chilene und seine Familie sollen abgeschoben werden, doch weil er als Zeuge im Prozeß gegen den Messerstecher aussagen soll, wird ihm eine Gnadenfrist eingeräumt. Als sich der Staatsanwalt mit der Verteidigung außergerichtlich einigt, müssen Eduardo und seine Familie sich verstecken, um der Abschiebung zu ent In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tyne Daly (Mary Beth Lacey) John Karlen (Harvey Lacey) Sharon Gless (Christine Cagney) Albert S. Waxman (Lt. Samuels) Carl Lumbly (Det. Petrie) Martin Kove (Det. Isbecki) Harvey Atkin (Desk Sgt. Ronald Coleman) Originaltitel: Cagney & Lacey Regie: Reza S. Badiyi Drehbuch: Barbara Avedon, Barbara Corday, Robert Eisele Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12