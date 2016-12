RTL Crime 07:15 bis 08:05 Krimiserie Cagney & Lacey Die Ausreisserin USA 1985 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 1: Die junge Prostituierte Stephanie wird von ihrem Zuhälter Lucero brutal zusammengeschlagen und in ein Krankenhaus eingeliefert. Mit viel Geduld kommen Cagney und Lacey an den widerspenstigen Teenager heran. Doch bevor sie Stephanie zu einer Aussage gegen Lucero überreden können, ist sie schon wieder ausgerissen. Mit einem nicht ganz legalen Trick verhaftet Cagney den Zuhälter, der schon einmal ein junges Mädchen totgeschlagen hat. Auch Stephanie wird wieder aufgegriffen, wegen Belästigung eines Geschäftsmannes. Cagney versucht, dem jungen Mädchen klarzumachen, daß sie sich in einer Sackgasse befindet. Derweil wollen Stephanies Eltern ihre Tochter in eine Nervenheilanstalt abschieb In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tyne Daly (Mary Beth Lacey) John Karlen (Harvey Lacey) Sharon Gless (Christine Cagney) Albert S. Waxman (Lt. Samuels) Carl Lumbly (Det. Petrie) Martin Kove (Det. Isbecki) Sidney Clute (Det. Guardia) Originaltitel: Cagney & Lacey Regie: Alexander Singer Drehbuch: Barbara Avedon, Barbara Corday, Cynthia Darnell Kamera: Edward R. Plante Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12

