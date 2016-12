Sky Bundesliga 04:00 bis 06:00 Fußball Fußball: Bundesliga FC Bayern München - RB Leipzig, 16. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Dank des schwer erkämpften 1:0-Erfolges in Darmstadt gehen die Bayern als Spitzenreiter in das Top-Duell gegen die punktgleichen Leipziger. "Am Ende war es wichtig, zu gewinnen und an der Tabellenspitze zu bleiben", erklärte Bayern-Coach Carlo Ancelotti. Gegen RB erwarten die Münchner ein "Duell auf Augenhöhe", wie FCB-Keeper Manuel Neuer sagt. "Das wird eine verdammt harte Aufgabe", glaubt Mats Hummels, "wir werden noch einmal die letzten Kräfte mobilisieren", verspricht der Abwehrchef. Für die Leipziger ist die Partie laut Sportdirektor Ralf Rangnick "ein Bonus-Spiel, wir können in diesem Spiel nur gewinnen." Kommentar: Kai Dittmann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie