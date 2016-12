Sky Bundesliga 18:00 bis 20:00 Fußball Fußball: Bundesliga RB Leipzig - Werder Bremen, 8. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken RB-Coach Ralph Hasenhüttl ahnt, was jetzt passieren wird. "Wir sind ja Dritter und ich weiß, dass schnell vom Bayern-Jäger gesprochen wird", sagte der Österreicher nach dem durchaus verdienten 1:0-Sieg der Leipziger in Wolfsburg. Doch so weit sei sein Team natürlich noch lange nicht, erklärt Hasenhüttl. Seine junge Mannschaft befinde sich noch "in der Entwicklung". Die geht allerdings ziemlich rasant voran. Das Gleiche gilt aber auch für Werder, seit Alexander Nouri das Traineramt übernommen hat. Mit dem 2:1-Erfolg gegen Leverkusen hat das Team nun dank "unheimlich viel Herz und Leidenschaft" sieben Zähler aus den letzten vier Spielen geholt. Moderation: Jessica Kastrop, In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jessica Kastrop