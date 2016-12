Sky Bundesliga 08:00 bis 10:00 Fußball Fußball: Bundesliga Hamburger SV - RB Leipzig, 3. Spieltag D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Aus einem möglichen guten Saisonstart des HSV wurde in nur 15 Minuten ein ziemlich enttäuschender. "Wir ärgern uns sehr", erklärte Lewis Holtby nach dem 1:3 in Leverkusen. Bis zur 79. Minute hatten die Hamburger geführt, doch dann noch drei Gegentreffer kassiert, die letzten beiden in der Nachspielzeit. Die Hamburger müssen aufpassen, dass sie nicht den totalen Fehlstart hinlegen und von Beginn an im Tabellenkeller festsitzen. Denn nun wartet eine sehr schwierige Aufgabe auf den HSV. Wozu RB Leipzig fähig ist, bewies der Aufsteiger mit dem 1:0-Sieg gegen Dortmund. "Wir haben noch viel zu lernen, sind aber auf dem richtigen Weg", sagt RB-Coach Ralph Hsenhüttl. Kommentar: Oliver Seidle In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

