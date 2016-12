Die junge Anne-Claire (Romy Schneider) verliebt sich in einen arbeitslosen Zeichner (Horst Buchholz), den sie zärtlich "Monpti" nennt. Um ihm zu imponieren, gibt sie vor reich zu sein. Die beiden verleben eine glückliche Zeit. Als Anne-Claires Schwindeleien an den Tag kommen, nimmt die zarte Love-Story einen tragischen Verlauf. - Zwei spätere Weltstars: Romy Schneider und Horst Buchholz als junges Liebespaar. In Google-Kalender eintragen