Sky Nostalgie 23:45 bis 01:25 Horrorfilm Frankensteins Höllenmonster GB 1974 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Baron Frankenstein (Peter Cushing) ist in einem Krankenhaus für geistig gestörte Kriminelle untergetaucht. Dort führt er ungestört seine Experimente fort. Als der junge Dr. Helder (Shane Briant) wegen ebensolcher Versuche verurteilt und in die Anstalt gesteckt wird, bekommt Frankenstein einen Assistenten, mit dem er seine Vision der Erschaffung eines künstlichen Menschen realisieren will. Doch das Experiment gerät katastrophal außer Kontrolle. - Britischer Retro-Grusel mit Kultfaktor: Der finale "Frankenstein"-Film der legendären Hammer-Produktionsfirma. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Cushing (Baron Frankenstein) Shane Briant (Simon) Madeline Smith (Sarah) David Prowse (Monster) John Stratton (Asylum Director) Michael Ward (Transvest) Elsie Wagstaff (Wild One) Originaltitel: Frankenstein and the Monster from Hell Regie: Terence Fisher Drehbuch: John Elder Kamera: Brian Probyn Musik: James Bernard Altersempfehlung: ab 16