Sky Nostalgie 20:15 bis 21:55 Komödie Der Lügner und die Nonne A 1967

Die Novizin Angela (Heidelinde Weis) findet im Klostergarten ein ausgesetztes Baby. Die strenge Äbtissin (Elisabeth Flickenschildt) verbietet ihr jedoch, es im Kloster zu behalten. Aus Verzweiflung darüber stürzt sich Angela in einen See und wird vom Herumtreiber Charly (Robert Hoffmann) gerettet - der sich ausgerechnet als Vater des Kindes entpuppt. Doch das ist erst der Anfang einer verworrenen Familiengeschichte. - Turbulente Komödie mit Curd Jürgens nach dem gleichnamigen Bühnenstück von Curt Goetz.

Bildergalerie

Schauspieler:
Curd Jürgens (Kardinal)
Robert Hoffmann (Charly)
Heidelinde Weis (Angela)
Elisabeth Flickenschildt (Abbess)
Karl Schönböck (Petrops)
Jane Tilden (Frau von Schicketanz)
Rudolf Rhomberg (Vater Accursius)

Originaltitel: Der Lügner und die Nonne
Regie: Rolf Thiele
Drehbuch: Joseph Czech, Josef Czech, Curt Goetz
Kamera: Wolf Wirth
Musik: Carl de Groof
Altersempfehlung: ab 16