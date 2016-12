Sky Nostalgie 06:45 bis 08:20 Drama Herrenpartie D, JUG 1964 20 40 60 80 100 Merken Acht deutsche Touristen (u. a. Götz George) verirren sich in ein jugoslawisches Dorf. Ihnen schlägt offene Feindseligkeit entgegen: Die Bewohner können nicht vergessen, was deutsche Soldaten ihnen während des Kriegs angetan haben. - Umstrittener, recht plakativer Staudte-Film ("Die Mörder sind unter uns"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Götz George (Herbert Hackländer) Hans Nielsen (Friedrich Hackländer) Rudolf Platte (Buchhändler Drexel) Reinhold Bernt (Willi Wirth) Gerlach Fiedler (Otmar Wengel) Gerhard Hartig (Kurt Siebert) Friedrich Maurer (Studienrat Samuth) Originaltitel: Herrenpartie Regie: Wolfgang Staudte Drehbuch: Werner Jörg Lüddecke, Arsen Diklic Kamera: Nenad Jovicic Musik: Zoran Hristic Altersempfehlung: ab 12

