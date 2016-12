Niederlande 2 22:40 bis 00:05 Sonstiges 2Doc: Sour Grapes GB 2014 HDTV Merken Rudy Kurniawan staat bekend als de grootse wijnzwendelaar ooit. Hij maakte bekroonde kwaliteitswijnen van gerenommeerde wijnhuizen na en verkocht deze tegen exorbitant hoge prijzen, totdat hij uiteindelijk alsnog werd ontmaskerd. Hoe heeft deze "rockstar of wine tasting" de rijke wijnhandelaren en -verzamelaars jarenlang kunnen misleiden? De traditionele, gerespecteerde wijnwereld wordt omstreeks het jaar 2000 geconfronteerd met nieuwe rijken, bij wie het niet om verfijnde smaak gaat, maar die dure wijnen voornamelijk als lucratieve beleggingsobjecten zien. De prijzen schieten dan ook omhoog tot honderden miljoenen dollars. In dit speelveld overspoelt de jonge en enthousiaste Rudy Kurniawan aan de vooravond van de economische crisis van 2008 de Amerikaanse markt met zijn zelfgemaakte wijnen, zogenaamd van befaamde wijnhuizen. Met zijn enorme kennis van wijnjaren en een uitzonderlijk goed smaakpalet doet Rudy mee met de grote spelers. Al snel worden zijn wijnen via veilingen door superrijke handelaren gekocht. Biljonair Bill Koch geeft bijvoorbeeld 2,1 miljoen dollar uit voor tweehonderd van Rudy's flessen. Maar er hangt ook een waas van mysterie om hem heen. Hoe succesvoller hij wordt, des te meer vragen mensen zich af wie hij is en waar hij vandaan komt. En zijn die oude wijnen van luxe wijnhuizen die hij verkoopt wel echt? In Google-Kalender eintragen Regie: Jerry Rothwell, Reuben Atlas