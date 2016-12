Niederlande 2 19:25 bis 20:25 Sonstiges Joanna Lumley's Japan GB 2016 HDTV Merken Joanna Lumley bezoekt Japan, het land van de rijzende zon. Ze begint haar reis in Hokkaido, een van de vier belangrijkste eilanden van Japan. Daarna reist Joanna verder naar het zuiden. In Fukushima, waar in 2011 een enorme tsunami de kerncentrale verwoestte, is Joanna in de verboden zone. De Shinkansen, een hogesnelheidstrein, brengt Joanna naar Tokio, de hoofdstad van Japan en 's werelds grootste metropool. In Google-Kalender eintragen