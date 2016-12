KI.KA 18:15 bis 18:40 Trickserie Ritter Rost Feuerstuhl, der Star / Eine tierische Party D 2012-2013 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Feuerstuhl, der Star: Ausgerechnet Zuckerschräubchen -Prinzessin Magnesias Schoßhündchen - soll das beliebteste Mitglied der Königsfamilie sein?! Das passt König Bleifuß so gar nicht in den Kram, weshalb er den Ritter Rost als persönlichen Berater engagiert. Der lässt den König auf Feuerstuhl durch Schrottland reiten, um Volksnähe zu zeigen. Doch Feuerstuhl stiehlt dem König die Show, und Rost droht der Kerker. Eine tierische Party: Gemüsediät zum Geburtstag? König Bleifuß ist über Hofschreiber Ratzefummels Rohkost gar nicht glücklich. Viel lieber folgt er dem Vorschlag von Ritter Rost, ein richtiges Bankett zu veranstalten. Doch was ist plötzlich mit all den Tieren in Schrottland los? Sie spielen verrückt und drohen die Party des Königs in ein Schlachtfeld zu verwandeln. Hätte Ritter Rost vielleicht nicht Ratzefummels Gemüse an sie verfüttern sollen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ritter Rost Regie: Felix Schichl Drehbuch: Verena Bird, Anthony Power, Richard Brookes Musik: Stefan Maria Schneider