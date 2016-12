KI.KA 15:00 bis 16:10 Abenteuerfilm Mein Freund Knerten N 2009 Stereo 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Lillebror zieht mit seinen Eltern und dem älteren Bruder aufs Land. Dort gibt es leider weit und breit keine Spielgefährten. Da trifft er auf Knerten, eine sprechende Holzfigur, eigentlich ein vom Baum gefallener kleiner Ast und ein Kerlchen zum Liebhaben. Das ist der Beginn einer einzigartigen und ungewöhnlichen Freundschaft. Gemeinsam sind sie stark und können das Leben meistern. Ob das Geld zur Hausreparatur fehlt, Ameisen sich durch die Wände fressen, im Wald die Drachen hausen, der Vater als Damenwäsche-Vertreter nichts verkauft, die Mutter im örtlichen Lebensmittelladen einen Job findet, der Bruder erste Liebeserfahrungen macht, die hübsche "Goldene Prinzessin" Vesla wirklich existiert und der Schreiner sich als künstlerischer Holzschnitzer entpuppt - in allen Lebenslagen findet das unschlagbare Duo eine Lösung, schließlich kann man für die gleichen Flaschen auch zweimal Pfand kassieren, oder? Und wenn durch Lillebrors Hilfe der Papa zum "Strumpfhosenkönig" aufsteigt und plötzlich tolle Geschäfte macht, die Familie endlich wieder gemeinsam feiert und an Weihnachten alle im Dorf in bester Stimmung zum Tanz um den Tannenbaum zusammen kommen, dann sind Lillebror und Knerten ganz besonders glücklich. Aus dem für seine Kinderfilme berühmten Norwegen kommt dieser herzerfrischende Familienfilm für Groß und Klein. Er basiert auf den schon legendären Kinderbüchern der norwegischen Autorin Anne-Catharina Vestly, in Deutschland erschienen sie unter "Kleiner Freund Knorzel". Im Stil der 1960er Jahre entwickelt sich die bunte Welt des kleinen Lillebror, der mit seinem kleinen liebevoll animierten Holzfreund Knerten imaginäre und reale Abenteuer durchlebt. Humorvoll, witzig und ohne pädagogischen Zeigefinger oder technischen Firlefanz entführt "Mein Freund Knerten" in das blühende Reich der Kinderfantasie. Ein starkes Plädoyer für traditionelle Familien- und Gemeinschaftswerte, die Kraft der Träume und die Lust am Wagnis. Ein märchenhafter Spaß mit vielen magischen Momenten für kleine und große Menschen. "Mein Freund Knerten" wurde von der Filmbewertungsstelle mit dem Prädikat besonders wertvoll ausgezeichnet, besonders hervorgehoben wurde die positive Botschaft des Films: Niemals aufgeben! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adrian Grønnevik Smith (Lillebror) Petrus Andreas Christensen (Phillip) Pernille Sørensen (Mutter) Jan Gunnar Røise (Vater) Kjersti Fjeldstad (Tante) Amalie Blankholm Heggemsnes (Tiny) Åsleik Engmark (Knerten) Sprecher: Manuel Straube (Lillebror) Originaltitel: Knerten Regie: Åsleik Engmark Drehbuch: Birgitte Bratseth Kamera: Ari Willey Musik: Jon Rørmark Altersempfehlung: ab 6