KI.KA 13:45 bis 14:10 Kinderserie Aquilas Geheimnis - Auf der Suche nach dem Piratenschatz Der Ring des Piraten / Botschaft aus der Vergangenheit S 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der Ring des Piraten: Mithilfe des Codeschlüssels kommen Sam, Minna und Bianca dem Rätsel einen Schritt näher: Sie müssen nach einem Ring, einem Schwert und einer Karte suchen, um Aquilas Schatz zu finden. Aber wo versteckt man einen Ring? Minna überlegt, ein Ring hat etwas mit Vereinigung, vielleicht einer Hochzeit zu tun. Ist er womöglich in einer Kirche versteckt worden? Bestimmt weiß Großvater Ivo, welche Kirche gemeint sein könnte. Botschaft aus der Vergangenheit: Sam, Minna und Bianca haben Aquilas Ring in einer Ruine gefunden. Darin war ein Zettel eingerollt mit der Zeichnung von einer Pflanze. Die Kinder sind ratlos, doch dann hat Sam eine Idee. Sein Vater hat ihm von einer unsichtbaren Schrift erzählt. Die Kinder eilen zu Großvater Ivo und hoffen auf eine geheime Botschaft. Aber nichts passiert. In der Zwischenzeit entdecken Fatima und Bert das geheime Versteck der Kinder. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Breschi (Minna) Buster Isitt (Sam) Lea Stojanov (Bianca) Anagil de Melo Nascimento (Eva) Sofia Bach (Maggan) Michalis Koutsogiannakis (Ivo) Originaltitel: Piratskattens hemlighet Regie: Anna Zackrisson Drehbuch: Ida Kjellin, Sofie Forsman Kamera: Ragna Jorming Musik: Josef Zackrisson