KI.KA 12:05 bis 12:30 Trickserie Der kleine Eisbär Auf dem Meeresgrund D 2003 Stereo

Auf dem Meeresgrund: Der kleine Eisbär und Robby, die Robbe, sind unterwegs im Meer: Bei einer Tauchtour entdecken sie ein geheimnisvolles Schiff, versunken auf dem Meeresgrund. Durch ein Loch im Rumpf tauchen sie in das Wrack. Sie finden einen Raum, in dem sie atmen können: Dort hat sich eine Luftblase gebildet. Als sie sich ein wenig umschauen wollen, beginnt das ganze Schiff zu kippen und fällt auf die Seite: Lars und Robby sind gefangen. Das Loch, durch das sie herein kamen, ist versperrt. Und einen anderen Ausgang scheint es nicht zu geben. Auf ihrer Suche stellen sie fest, dass sie nicht alleine an Bord sind: Ein unheimliches Tier mit langen Fangarmen lebt hier. Doch Oktavius Krake ist nett und hilfsbereit. Ob er Lars und Robby einen Weg aus dem Schiff zeigen kann?

Originaltitel: Der kleine Eisbär Regie: Thilo Rothkirch Drehbuch: Dr. Regine Lassen, Dr. Josef Schnelle, Bert Schrickel Musik: Detlef A. Schitto, Bernd Wefelmeyer