KI.KA 07:25 bis 07:50 Kindersendung Die Sendung mit dem Elefanten D 2007-2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Welt ist elefantastisch Augen auf und mitgemacht! Der kleine blaue Elefant und seine Freunde präsentieren Geschichten zum Entdecken, Staunen und Mitlachen extra für kleine Kinder. Heute lecken und schmecken wir uns durch die Lach- und Sachgeschichten. Viele Kinder zeigen, was sie mit ihrer Zunge alles machen können Max holt sich sogar ein Gummibärchen von der Nase. Johannes fragt sich, ob es ein Tier gibt, das seine Zunge nicht rausstrecken kann und macht sich gleich auf die Suche. Prof. Balthasar erfindet ein geniales Strickmobil und macht damit hunderte Kraken glücklich, die alle einen achtärmligen Pullover wollen. Anke scheint nicht besonders gut stricken zu können trotzdem repariert sie Denis Pullover auf ihre ganz eigene Art. Und zum Schluss verabschieden sich Tanja und André mit einem Schlangenwitz, in dem es auch um eine Zunge geht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Sendung mit dem Elefanten Regie: Renate Bleichenbach, Leona Frommelt Drehbuch: Renate Bleichenbach, Leona Frommelt

