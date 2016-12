History 01:20 bis 02:05 Dokumentation Imperium Das Gold der Piraten D 2011 Stereo 16:9 Merken Sie raubten, mordeten und brandschatzten - die berüchtigten Piraten der Karibik. Doch im 19. Jahrhundert ging die Ära der Freibeuter zu Ende. Was besiegelte den plötzlichen Niedergang und wo waren ihre Schätze geblieben? Maximilian Schell beleuchtet ihre faszinierende Geschichte und lüftet dabei manch seltsames Geheimnis. Aufwändige Inszenierungen und modernste 3D-Animationen geben spannende Einblicke in das Piratenleben. Zudem berichten Historiker, Schatzsucher, Mythenforscher und Gerichtspsychologen in Interviews über interessante Details aus der Ära der Freibeuter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Maximilian Schell Originaltitel: Imperium Regie: Günter Klein Altersempfehlung: ab 12