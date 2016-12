History 23:15 bis 00:25 Abenteuerserie 1864 - Liebe und Verrat in Zeiten des Krieges DK, D, GB 2014 Stereo 16:9 Merken Peter und Laust gehören zu den dänischen Soldaten, die mit Pauken und Trompeten in den Krieg gegen die Deutschen ziehen. Doch schon bald erfahren sie die Grausamkeiten des Krieges und müssen erkennen, dass die Stärke der Dänen ein Mythos ist. Ausgerechnet Didrich, der wie Peter und Laust um die Liebe der Verwalterstochter Inge buhlt, wird der Vorgesetzte der Brüder und hält manche Schikane für die beiden bereit. Doch auch zwischen den Brüdern kommt es zum Streit, als Peter versehentlich einen Brief von Inge an Laust erhält und von dem heimlichen Verhältnis der beiden erfährt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jakob Oftebro (Laust Jensen) Jens Sætter-Lassen (Peter Jensen) Marie Tourell Søderberg (Inge Juhl) Pilou Asbæk (Didrich) Ludwig Trepte (Heinz) Roland Schreglmann (Ludwig) Originaltitel: 1864 - Liebe und Verrat in Zeiten des Krieges Regie: Ole Bornedal Drehbuch: Ole Bornedal Kamera: Dan Laustsen Musik: Marco Beltrami