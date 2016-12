History 19:45 bis 20:15 Dokumentation Die Drei vom Pfandhaus Im Marvel-Fieber USA 2014 Stereo 16:9 Merken Den Harrisons wird jeweils die erste Ausgabe der Comics "The Avengers" und der "Giant Size X-Men"-Serie angeboten. Rick muss entscheiden, ob er diese seltenen Marvel-Abenteuer erstehen will. Dann bekommt es Corey mit einem Geheimnis zu tun, als er sich einen Gehstock ansieht, der William Pinkerton von der berüchtigten Pinkerton-Detektei gehörte. Außerdem lässt Chumlee die Arbeit liegen, um eine Comicsammlung zu erstehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pawn Stars Altersempfehlung: ab 12