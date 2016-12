History 18:05 bis 18:55 Dokumentation Imperium Der letzte Kampf der Ritter D 2011 Stereo 16:9 Merken Maximilian Schell begibt sich in die faszinierende Welt des Rittertums und schildert mit spannenden Nachstellungen und beeindruckenden Computeranimationen die Geschichte vom Aufstieg und Fall der Ritter. Er enthüllt ihre speziellen Kampftechniken, ihren technologischen Erfindungsreichtum und die ausgefeilten Taktiken der großen Ritterschlachten. Neueste Einblicke in die Medizinstuben der mittelalterlichen Turnierärzte fördern verblüffende Erkenntnisse zutage. Zudem verraten uralte Notenschriften die Wahrheit über die unwiderstehliche Wirkung des Minnesangs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Maximilian Schell Originaltitel: Imperium Altersempfehlung: ab 12