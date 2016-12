History 16:25 bis 17:20 Dokumentation Imperium Kriegsruf der Indianer D 2011 Stereo 16:9 Merken Ein stolzer Indianer aufrecht auf seinem Pferd, eine Herde mächtiger Bisons, ein Treck unerschrockener Siedler auf dem Weg in den Westen: Was ist Mythos und was Realität in der Geschichte des amerikanischen Kontinents? Maximilian Schell erzählt vom Untergang der jahrtausendealten indianischen Kultur und zeigt, wie rasant Amerika seine Identität veränderte. Nachgespielte Szenen lassen eine Welt wieder lebendig werden, deren Wirklichkeit im Nebel der Geschichte fast vollständig versunken ist und durch Legenden und Klischees längst überlagert wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Imperium Altersempfehlung: ab 12