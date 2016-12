History 06:50 bis 08:00 Abenteuerserie 1864 - Liebe und Verrat in Zeiten des Krieges Teil 2 DK, D, GB 2014 Stereo 16:9 Merken Peter und Laust sind zu jungen Männern herangewachsen und beide in Inge verliebt. Inge erwidert die Liebe der ungleichen Brüder. Doch die Idylle ist trügerisch. In Berlin reagieren Otto von Bismarck und Graf von Moltke verblüfft auf das politische Pathos, mit dem Monrad, der Mehrheitsführer im dänischen Parlament, die Eingliederung Schleswigs ins dänische Königreich fordert. Eine militärische Konfrontation scheint unvermeidbar. Dänemark ruft seine jungen Männer zu den Waffen. Auch Peter und Laust melden sich freiwillig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jakob Oftebro (Laust Jensen) Jens Sætter-Lassen (Peter Jensen) Marie Tourell Søderberg (Inge Juhl) Pilou Asbæk (Didrich) Waage Sandø (Baron) Nicolas Bro (D.G. Monrad) Sarah-Sofie Boussnina (Claudia) Originaltitel: 1864 - Liebe und Verrat in Zeiten des Krieges Regie: Ole Bornedal Drehbuch: Ole Bornedal Kamera: Dan Laustsen Musik: Marco Beltrami

