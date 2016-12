History 05:45 bis 06:50 Abenteuerserie 1864 - Liebe und Verrat in Zeiten des Krieges Teil 1 DK, D, GB 2014 Stereo 16:9 Merken Dänemark, Mitte des 19. Jahrhunderts: Die Brüder Peter und Laust wachsen trotz Armut wohlbehütet und glücklich auf dem Land auf. Peter geht zur Schule, während der ein Jahr ältere Bruder Laust den kriegsversehrten Eltern auf dem Hof hilft. Beide Jungs lernen die kluge und schlagfertige Tochter des Gutsverwalters, Inge, kennen und schon bald verbindet die drei eine tiefe Freundschaft. Fern von dieser ländlichen Idylle plant man in Kopenhagen die Annexion Schleswigs und lässt es damit auf einen Krieg mit dem Deutschen Bund und Preußen ankommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sylvester Byder (Laust Jensen als Kind) Benjamin Holmstrøm Nielsen (Peter Jensen als Kind) Fanny Leander Bornedal (Inge Juhl als Kind) Pilou Asbæk (Didrich) Waage Sandø (Baron) Nicolas Bro (D.G. Monrad) Sidse Babett Knudsen (Johanne Louise Heiberg) Originaltitel: 1864 - Liebe und Verrat in Zeiten des Krieges Regie: Ole Bornedal Drehbuch: Ole Bornedal Kamera: Dan Laustsen Musik: Marco Beltrami

