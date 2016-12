ARTE 14:05 bis 15:50 Abenteuerfilm Tom Sawyer D 2011 Nach dem Roman von Mark Twain Stereo 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken In einem kleinen Städtchen am Ufer des Mississippi erleben der junge Landstreicher Huckleberry Finn und sein bester Freund Tom Sawyer viele Abenteuer, Streiche und kleine Gaunereien, sehr zum Leidwesen von Toms Tante Polly. Doch als die Jungs sich nachts auf den gruseligen Friedhof schleichen, geraten sie in ernsthafte Schwierigkeiten: Sie werden Zeugen eines Verbrechens. Aus Wut über die Schmähungen der Stadtbewohner ersticht der gefürchtete Halbindianer Joe den Arzt Doc Robinson. Tom und Huck wissen, dass Indianer Joe auch sie umbringen wird, falls sie ihn verraten sollten. Daraufhin schwören sie einander, niemandem von dem Geschehenen zu berichten. Sie geraten in eine Zwickmühle, als ausgerechnet ihr Freund, der ständig betrunkene, harmlose Sargschreiner Muff Potter, am nächsten Tag des Mordes beschuldigt wird. Sein Messer ist die Tatwaffe, doch er kann sich wegen seines Rausches an nichts erinnern. Als Indianer Joe auch noch bei Tante Polly auftaucht und Tom unmissverständlich droht, beschließen die Freunde, aus dem Ort zu fliehen und Muff im Stich zu lassen. Doch Feigheit macht sich gar nicht gut, wenn man ein Mädchen wie die Richterstocher Becky beeindrucken möchte. Mit "Tom Sawyer" gelang Regisseurin Hermine Huntgeburth eine charmante, auch für Erwachsene kurzweilige, erste deutsche Verfilmung von Mark Twains populärem Jugendbuchklassiker, die 2011 mit dem Gilde-Filmpreis als bester Kinderfilm ausgezeichnet wurde. 2012 folgte mit "Die Abenteuer des Huck Finn" die ebenso liebevoll umgesetzte Fortsetzung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Louis Hofmann (Tom Sawyer) Leon Seidel (Huckelberry Finn) Heike Makatsch (Tante Polly) Benno Fürmann (Indianer Joe) Joachim Król (Muff Potter) Peter Lohmeyer (Richter Thatcher) Hinnerk Schönemann (Sheriff) Originaltitel: Tom Sawyer Regie: Hermine Huntgeburth Drehbuch: Sascha Arango, Mark Twain, Peer Klehmet, Sebastian Wehlings Kamera: The Chau Ngo Musik: Moritz Freise, Biber Gullatz, Andreas Schäfer Altersempfehlung: ab 6