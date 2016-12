ARTE 12:10 bis 12:35 Dokumentation Entdeckungsreisen ans Ende der Welt Island - Feuer, Wasser, Luft und Erde USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Island ist das Land der Geysire, Gletscher, Vulkane und zerklüfteten Küstenlandschaften: Nirgendwo sonst auf der Erde kollidieren die Elemente so eindrucksvoll wie auf Island der Insel aus Feuer und Eis. Die Landschaft ist durch ihren Wasserreichtum geprägt, es gibt zahlreiche Flüsse, glasklare Seen und Wasserfälle; die Küstenlinie ist von traumhaften Fjorden zerfurcht. Eine Vielzahl von Gletschern und bizarre Lavalandschaften prägen das Gesicht der Insel. Mit etwas mehr als 300.000 Einwohnern und rund 100.000 Quadratkilometern Landfläche ist Island der flächenmäßig zweitgrößte Inselstaat Europas. Die Hauptinsel ist die größte Vulkaninsel der Erde und befindet sich etwas südlich des nördlichen Polarkreises. Reykjavík, Islands Hauptstadt, ist berühmt für ihr Nachtleben und die Blaue Lagune. Der Naturfotograf Art Wolfe fängt diese dynamische, sich ständig in Bewegung befindliche Landschaft, die faszinierenden Farben und geomorphologischen Prozesse auf seine unnachahmliche Weise mit der Kamera ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Art Wolfe Originaltitel: Travels to the Edge with Art Wolfe Regie: Karel Bauer/Sean White