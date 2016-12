ARTE 09:05 bis 09:30 Dokumentation Entdeckungsreisen ans Ende der Welt Kenia - Nationalpark Masai Mara und Laikipia USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Seit Millionen Jahren ist die riesige Savanne Ostafrikas Schauplatz großer jahreszeitlicher Tierwanderungen. Das Grasland der Serengeti erstreckt sich vom Norden Tansanias, wo der Serengeti-Nationalpark liegt, bis zum Südwesten Kenias, dem Masai-Mara-Naturschutzgebiet. Allein über 1,2 Millionen Gnus wandern in Herden auf der Suche nach Gras in diesen Gebieten umher. Außerdem leben hier Zebras, Giraffen und Elefanten, aber auch Raubtiere wie Leoparden, Löwen, Hyänen und die äußerst selten gewordenen Geparden. Nach einer Begegnung mit Nilpferden, Tausenden Gnus und Zebras hebt Fotograf Art Wolfe mit seinem alten Freund Alexis Peltier ab, um Luftaufnahmen vom Abflug der Flamingovölker zu machen. Der Buschpilot führt ihn in eine entlegenere Gegend Kenias, in die Region Laikipia, wo sich engagierte Naturschützer für die Wiederherstellung und den Erhalt der ursprünglichen Wildnis und großen biologischen Vielfalt einsetzen. Zu Pferd gelingen Art Wolfe später Bilder von Giraffengruppen und Elefanten. Und natürlich lässt es sich der unerschrockene Abenteurer nicht nehmen, sich an eine Nashornfamilie heranzupirschen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Travels to the Edge with Art Wolfe Regie: Karel Bauer, Sean White Musik: Jeffrey Beecher